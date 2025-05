FC Groningen doelman Jasper Meijster naar Cambuur Leeuwarden

Foto: FC Groningen

FC Groningen doelman Jasper Meijster gaat naar SC Cambuur uit de eerste divisie. Dat meldt Omroep Friesland.

Meijster kwam in 2017 in de jeugdopleiding van FC Groningen en tekende in 2022 een contact voor drie jaar. Meijster speelde voornamelijk in het O-21 elftal. Tot een debuut in het eerste elftal kwam het niet. Wel schopte hij het tot jeugdinternational.

Cambuur was op zoek naar een doelman, omdat twee keepers vertrekken. Omdat het contract van Meijster bij FC Groningen deze zomer afloopt kan hij transfervrij vertrekken.