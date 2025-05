FC Groningen dendert over RKC heen: 6-1

FC Groningen boekte zaterdagavond een overtuigende zege op RKC Waalwijk: 6-1. De doelpunten kwamen van Bacuna, Resink (2x), Emeran, Van Bergen en Seuntjens. Aan de kant van RKC redde Roemeratoe de eer.

De avond begint feestelijk met een indrukwekkende sfeeractie van de FC Groningen-ultras. Op een groot doek prijkt voormalig aanvoerder Maikel Kieftenbeld met de KNVB-beker, precies tien jaar na de historische bekerwinst.

Groningen zet RKC vanaf de aftrap onder druk en dat levert al in de zevende minuut een penalty op. Een RKC-verdediger maakt hands en scheidsrechter Gözübüyük wijst resoluut naar de stip. Aanvoerder Leandro Bacuna benut de strafschop feilloos: 1-0.

Daarna komt RKC beter in de wedstrijd en creëert het via goed combinatiespel een aantal kansen. Tot tweemaal toe redt Etienne Vaessen uitstekend. Ook de FC komt via Valente en Schreuders tot enkele mogelijkheden. Het is een aantrekkelijke, open wedstrijd, al gaat er aan beide kanten nog veel mis.

Vlak voor rust verdubbelt Stije Resink de voorsprong. Een loepzuivere corner van Bacuna belandt op het hoofd van Resink, die snoeihard raak kopt: 2-0. De Euroborg barst uit in gejuich en gaat dansend en zingend de rust in.

Na rust komt Noam Emeran in het veld voor Marco Rente. Het is voor Emeran de eerste speelminuten in lange tijd. De wissel van trainer Dick Lukkien pakt goed uit: Emeran kapt naar binnen en krult de bal schitterend met links in de kruising: 3-0.

Groningen blijft drukken en in de 52ste minuut maakt Resink zijn tweede van de avond. Hij schuift de bal beheerst in de linker benedenhoek: 4-0. De Euroborg ontploft van vreugde.

Nog geen tien minuten later is het weer raak. Thom van Bergen, die er eerder al dichtbij was, schiet nu prachtig raak in de rechterbovenhoek: 5-0. De ontlading is groot bij Van Bergen, die veel kritiek kreeg op zijn scorend vermogen. Dit doelpunt is een duidelijk statement.

In de 68ste minuut doet RKC nog wat terug. Godfried Roemeratoe profiteert van knullig balverlies bij FC Groningen en maakt de 5-1. Een onnodige tegentreffer.

Maar Groningen sluit in stijl af. Invaller Mats Seuntjens krijgt de bal voor zijn voeten en scoort tegen zijn oude club de 6-1. Een passend slotakkoord van een dominante avond.

Wat een avond in de Euroborg. FC Groningen laat zien wat het in huis heeft en stuurt RKC met grote cijfers terug naar Waalwijk.