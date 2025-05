FC Groningen accepteert straf voor doelman Etienne Vaessen

Foto: FC Groningen

FC Groningen accepteert het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal voor Etienne Vaessen. De doelman is voor vier duels geschorst, waarvan één wedstrijd voorwaardelijk. Daardoor mist hij de eerste drie duels van de nieuwe competitie.

De aanklager deed onder meer onderzoek naar het gedrag van Vaessen na afloop van de competitiewedstrijd FC Groningen – Ajax, op woensdag 14 mei. De doelman was na het laatste fluitsignaal betrokken bij een opstootje met veel duw- en trekwerk tussen meerdere spelers en officials van beide teams. In die wedstrijd verspeelde Ajax de landstitel door in de 99ste minuut de gelijkmaker van FC Groningen te incasseren. Na het laatste fluitsignaal liepen de emoties hoog op.

FC Groningen meldt op haar website, uitgezocht te hebben wat er in het tumult precies is gebeurd. Daarbij is gebleken dat er over en weer veel dingen zijn gebeurd die niet op een voetbalveld thuishoren. Emoties horen bij het voetbal, maar FC Groningen neemt afstand van ongepast gedrag en keurt de gang van zaken na afloop op het veld in Euroborg af. Daarom heeft de club ervoor gekozen het schikkingsvoorstel te accepteren.