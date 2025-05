Failliet Lycurgus geeft moed niet op in strijd landskampioenschap: “Vertrouwen is groot”

Foto: Wouter van der Maden

De volleyballers van Lycurgus hebben goede hoop dat ze in de finale van de play-offs om het landskampioenschap toch nog kunnen verrassen. Ondanks het nieuws van afgelopen donderdag toen Nova Tech Lycurgus BV failliet werd verklaard.

“In alle eerlijkheid, dat we failliet zouden worden verklaard was onafwendbaar”, vertelt sportdirecteur Arjan Taaij van Lycurgus. “We wisten al enige tijd dat dit nieuws er aan zat te komen. Als je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, en je niet meer de salarissen uit kunt betalen, dan is het niet een verrassing dat een faillissement uitgesproken gaat worden.”

Faillissement

Het faillissement werd donderdag aangevraagd door Martiniplaza en Omnium BV. De Groningse volleybalclub verkeert al langere tijd in financieel zwaar weer. Het bedrijf Nova Technology BV, dat 75 procent van de aandelen heeft van de club, nam de volleybalclub in november 2023 over. In december vorig jaar werd bekend dat dit bedrijf, gerund door twee broers uit Emmen, failliet is verklaard. Aanvankelijk werd gemeld dat dit geen financiële consequenties zou hebben voor het lopende seizoen. Na beslaglegging van bankrekeningen van de twee personen in maart bleek toch een belangrijke stroom aan inkomsten bevroren te worden. Daarmee nam de financiële onzekerheid toe.

“In de afgelopen twee jaar hebben we een grote stap voorwaarts kunnen maken”

Taaij: “Met de kennis van nu kun je discussiëren of we indertijd de juiste stap hebben gezet door met dit bedrijf in zee te gaan. Ongeveer 22 maanden geleden zijn we gezamenlijk dit project gestart. Op dat moment hadden we geen enkel signaal dat dit de uitkomst zou zijn. In de afgelopen twee jaar hebben we een grote stap voorwaarts kunnen maken. Het gaan dan over de manier waarop je de sport beleefd, maar ook de inrichting van de organisatie, het upgraden van de spelersgroep en een nieuw ambitieplan wat er is gekomen. Onderweg zijn er een aantal dingen gebeurd waardoor we nu in een heel pijnlijk faillissement terecht zijn gekomen. En de pijn is heel groot bij partijen die een openstaande factuur bij ons hebben liggen. Dat is niet iets om trots op te zijn.”

“Niet voor verantwoordelijkheid weggelopen”

Lycurgus bevindt zich momenteel volop in de play-offs om het landskampioenschap. Deze wedstrijden kunnen gewoon gespeeld worden. “Zoals ik al vertelde wisten we dat dit nieuws er aan zat te komen. Maar we wisten niet wanneer. In de afgelopen periode hebben we ons hier zo goed mogelijk op voor proberen te bereiden. Wat moeten we doen als het gaat gebeuren? En wat als het tijdens de competitie gebeurd? Daarin hebben we verschillende partijen zo goed mogelijk proberen te informeren. Het is een heel ingewikkeld proces, maar we zijn niet voor de verantwoordelijkheid weggelopen. Maar nogmaals, het nieuws is heel triest voor alle partijen die veel, en ook al een lange tijd, betrokkenheid bij ons hebben”

“Er is veel aan gelegen om topvolleybal in Groningen te borgen”

Ondertussen is er veel vertrouwen in een doorstart. Zo ondersteunt de gemeente Groningen Lycurgus, als de raad hiermee in gaat stemmen, met een bedrag van 75.000 euro. Volgens Taaij laat het zien hoe belangrijk volleybal in Groningen is. “Dat is mede gecreëerd door de mensen die hier afgelopen decennia bij betrokken zijn geweest. We zijn één van de grootste clubs in Nederland met een grote, publieke achterban. Dat is goed om te zien. En het is goed dat we die positie gecreëerd hebben. En ook dat er veel aan gelegen is om topvolleybal voor de lange termijn in Groningen te borgen. Maar om een doorkijkje te geven naar de toekomst, daar is het nu nog te vroeg voor.”

“Vertrouwen dat we tot een goed resultaat komen”

Naast de financiële perikelen moet er ook gevolleybald worden waarbij Lycurgus zondag de derde wedstrijd speelt in een best-of-five om het landskampioenschap. Ondanks dat de eerste twee wedstrijden tegen Orion uit Doetinchem verloren gingen, is het vertrouwen groot. “Bij de afgelopen twee wedstrijden was het verschil uiterst minimaal. Het ligt heel dichtbij elkaar. In het spel kunnen we nog wat beter voor de dag komen, maar ik heb er vertrouwen in dat we tot een goed resultaat komen en zondag in ieder geval terug in de strijd gaan komen. Na zondag moeten we dan nog twee keer goed voor de dag komen, want we hebben niks meer te verliezen. Maar dat is het mooie aan sport. Dat we moeten opstaan als de situatie daar om vraagt. En daar heb ik geloof in.”

Verslaggever Wesley Ferwerda sprak in OOG Sport met Arjan Taaij: