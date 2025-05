Extra startplekken voor eerste Nacht van de Vluchteling in Groningen

Foto via organisatie Nacht van de Vluchteling

Wegens grote belangstelling komen er honderd extra startplekken bij voor de eerste Nacht van de Vluchteling in Groningen. In totaal kunnen nu zeshonderd mensen meedoen aan de sponsorloop. Ook de extra plaatsen zijn bijna allemaal vergeven.

De nachtelijke tocht vindt plaats in de nacht van 14 op 15 juni. Deelnemers lopen 10, 20 of 40 kilometer om aandacht te vragen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

De 40 kilometer begint en eindigt bij het Stadslab Groningen. De route loopt via onder meer Haren, Eelde, Paterswolde en Hoogkerk. De 10 en 20 kilometer gaan richting Hoogkerk. Onderweg zijn er rustpunten bij onder andere een buurthuis, restaurant en sportclub.

Groningen is dit jaar voor het eerst één van de startlocaties voor de Nacht van de Vluchteling. In andere steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wordt de tocht al langer gelopen. Vorig jaar deden landelijk zevenduizend mensen mee. Samen haalden zij 1,7 miljoen euro op. De opbrengst van dit jaar gaat naar noodhulp in landen als DR Congo, Myanmar en Syrië.

Aanmelden of doneren kan via de website van de Nacht van de Vluchteling.