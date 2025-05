Extra geld nodig voor ombouw Rummerkinkhof naar fietsstraat

Foto: https://www.flickr.com/photos/jburgin/ - https://www.flickr.com/photos/jburgin/2967384598/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7702279

De aanleg van de fietsstraat aan de Rummerinkhof in Haren kost meer dan gepland. De ondergrond blijkt slechter dan verwacht en het gemeentebestuur wil daarom 150.000 euro extra budget van de gemeenteraad.

Er zit geen goede fundering onder de weg en de onderste lagen asfalt zijn van slechte kwaliteit. Dat betekent dat de weg sneller kapot gaat als die niet goed wordt vernieuwd.

De fietsstraat is onderdeel van de nieuwe schoolomgeving van het IKC Rummerinkhof. Hier komen OBS De Brinkschool en kinderopvang onder één dak. Ook is er een nieuwe gymzaal en een verhoogd schoolplein op het dak van de school.

De gemeente richt het gebied zo in dat fietsen en lopen centraal staan. Auto’s zijn straks te gast. Er komen minder parkeerplekken, maar wél veilige fiets- en looproutes. Ook het regenwater wordt beter afgevoerd. De verharding in het noordelijke deel van de straat wordt afgekoppeld van het riool. Het water stroomt straks naar een sloot in de buurt.

Als de gemeenteraad in juni akkoord gaat, starten de werkzaamheden op tijd. Dan is alles klaar als de nieuwe school in 2026 opengaat. De extra kosten worden betaald uit een speciaal budget voor mobiliteit. De provincie Groningen betaalt mee aan het totale project.