Etienne Vaessen wacht drie wedstrijden schorsing

Foto: FC Groningen

De aanklager betaald voetbal heeft doelman Etienne Vaessen van FC Groningen een schikkingsvoorstel gedaan van vier duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

De 29-jarige Vaessen zou tijdens een opstootje na het duel van FC Groningen tegen Ajax van vorige week woensdag een klap hebben uitgedeeld aan een assistent-trainer van de Amsterdamse club die op dat moment op de grond lag. De scheidsrechter greep toen niet in.

Mocht FC Groningen akkoord gaan met het voorstel, dan is het duidelijk dat Vaessen de eerste drie wedstrijden van komend seizoen moet missen. Als de club niet akkoord gaat met het voorstel, dan belandt de zaak bij de tuchtcommissie van de KNVB.

Volgens de aanklager van de voetbalbond heeft Vaessen zich na afloop van de wedstrijd schuldig gemaakt aan het volgende: “Een gewelddadige handeling door een teamofficial van de tegenstander (van achter) te duwen, waardoor die ten val is gekomen en/of door een of meerdere slaande bewegingen te maken in de richting van een team-official van de tegenstander en/of door het een of meerdere keren slaan van een team-official van de tegenstander.”