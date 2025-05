Erfgoedorganisaties willen sloop ‘kabouterhuisjes’ alsnog stoppen: ‘Geschiedenis wordt weggepoetst’

De 'Kabouterhuisjes' aan de Van Oldebarneveltlaan - Foto: Andor Heij

Erfgoedverenigingen Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap willen dat de gemeente en woningcorporatie De Huismeesters alsnog afzien van sloop van de zogenoemde ‘kabouterhuisjes’ in De Hoogte. De oproep volgt nadat de gemeente eerder op woensdag liet weten de sloop door De Huismeesters niet tegen te houden.

Volgens de erfgoedorganisaties zijn de woningen niet alleen van cultuurhistorische waarde, maar vormen ze ook een geliefde, sociale en groene leefomgeving. Ze vinden dat renovatie beter past bij duurzame en circulaire ambities. Ook wijzen ze erop dat het bestemmingsplan weinig ruimte laat voor grootschalige nieuwbouw.

‘Karakteristiek voor wederopbouw, geschiedenis weggesloopt’

Volgens de erfgoedclubs zijn de huisjes kenmerkend voor de wederopbouw na de oorlog en vormen ze een waardevol geheel in de wijk: “De kabouterwoningen, gebouwd door architectenbureau Oom & Kuypers, een Gronings bureau dat nauw en regelmatig samenwerkte met Gerrit Rietveld, dateren uit circa 1957 en vormen een kleinschalig en geliefd buurtje in de wijk.”

De organisaties wijzen op de sociale functie van de huisjes in de buurt, al sinds de bouw: “Het zijn straten waar mensen elkaar zien, tegenkomen en weet van elkaar hebben. Buurten waar mensen willen wonen. Het licht, de ruimte en het groen van de naoorlogse huisjes leidde er ooit toe dat een van de huizen werd gebruikt als TBC-woning, waar patiënten in de gezonde buitenlucht konden aansterken. Deze en dergelijke geschiedenissen en verhalen worden weggepoetst bij sloop.”

De erfgoedclubs zien daarom geen noodzaak voor sloop, ook niet in het licht van de kosten en baten voor de woningcorporatie: “Sloop en nieuwbouw uit het oogpunt van duurzaamheid en circulariteit in deze tijd is nauwelijks nog te verantwoorden.”

College wil sloop niet in de weg liggen

De oproep volgt op het besluit van de gemeente om niet in te grijpen bij het sloopplan van De Huismeesters. Die wil de achttien woningen aan de Van Oldenbarneveltlaan en Borgwal slopen vanwege de slechte isolatie, verouderde indeling en hoge renovatiekosten. Maar volgens meerdere bewoners zouden de huisjes moeten blijven staan.

De gemeente liet woensdag weten dat de woningen geen beschermde status hebben en dat het sloopbesluit bij de corporatie ligt. Volgens het college heerst er verdeeldheid over de sloop onder bewoners. Het college erkent dat de woningen karakteristiek zijn, maar dat renovatie financieel te onvoordelig is. Daarom wil het college niet ingrijpen bij de sloop van de ‘kabouterhuisjes’, de liefkozende titel die boze bewoners aan de huisjes hebben gegeven.