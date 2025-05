Ei, water en zaadjes heel houden na val van 400 meter; studenten uit Stad naar WK in Mexico

Foto via Mulerius Satellites

Vijf studenten van de RUG en Hanzehogeschool doen komend weekend mee aan een internationale ruimtewedstrijd in Mexico-Stad. Het doel: een ei, een pak water en zaadjes ongeschonden laten na een val van vierhonderd meter hoogte.

De CanSat-competitie draait om het bouwen van een kleine satelliet ter grootte van een melkpak, vertelt Matthias van Burg van ‘Mulerius Satellites’. De competitie bestaat uit meerdere rondes waarin teams hun ontwerp, uitvoering en testresultaten moeten laten zien.

Het Groningse team overleefde al de voorrondes van de wedstrijd met goede scores. Nu zijn er nog 44 teams over die in Mexico om de wereldtitel strijden. Voor de wedstrijd voerden de studenten al een aantal ’testvluchten’ uit met de satelliet, onder meer de test in het filmpje hieronder.

“De satelliet heeft de grootte van een melkpak,” aldus Van Burg. “Deze satelliet wordt vanaf 400 meter hoogte met een drone losgelaten. Tijdens de val klappen vleugels uit om de snelheid te verminderen. In deze satelliet zitten een ei, water en zaadjes, die de val en impact allemaal moeten overleven.”

“De satelliet is voor het grootste deel gemaakt van hout. In onze satelliet, de MSAT1, zit een compartiment met water en zaadjes, en een blok traagschuim met daarin een ei. Daarnaast heeft de satelliet geïntegreerde elektronica om data te verzamelen over zijn omgeving en het uitklappen van de vleugels te activeren.”

De uitslag van de finale wordt maandag bekendgemaakt. Het Groningse team is al in Mexico om zich voor te bereiden.