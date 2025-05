Eerste ronde investeringssubsidie mkb’ers met schade of versterking geopend

Foto via Winkelcentrum Koopmansplein Ten Boer

Kleine ondernemers in Groningen die schade hebben door gaswinning of in een versterkingstraject zitten, kunnen vanaf deze maandag een speciale subsidie aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor ondernemers die zijn vastgelopen, vertraagd of investeringen hebben uitgesteld door schade of versterking. Het Rijk stelt hiervoor 30 miljoen euro extra beschikbaar, waarvan in de eerste ronde is vier miljoen euro wordt verdeeld. Deze eerste ronde loopt tot 11 augustus.

Ondernemers kunnen maximaal tachtig procent van hun investering vergoed krijgen (tot een bedrag van 50.000 euro) voor uitgaven zoals machines of apparatuur. Alleen kleine bedrijven met minder dan tien werknemers en een jaarbalans onder de twee miljoen euro komen in aanmerking.

“De regeling is een erkenning van de zware last die veel kleine ondernemers in onze regio dragen als gevolg van de gaswinning. Ze verdienen ruimte om te ondernemen, niet om vast te lopen in procedures en onzekerheid,” zegt gedeputeerde Susan Top. Wethouder Inge Jongman (gemeente Groningen) vult aan: “Met deze subsidieregeling kunnen we nu nog meer ondernemers toekomstperspectief bieden.”

Meet informatie over de subsidie is te vinden op deze website.