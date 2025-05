Eendenincident Lewenborg: “Twee ouders van betrokken kinderen hebben zich gemeld”

Er hebben zich bij de politie verschillende getuigen gemeld naar aanleiding van het eendenincident in de wijk Lewenborg. Dat meldt de politie op sociale media.

Vrijdag meldde de politie dat een groep jongeren het in de wijk gemunt had op eenden. Volgens de agenten kwamen er woensdagavond meerdere meldingen binnen over jeugdigen die dieren aan het mishandelen waren. De groep jongeren, rijdend op fatbikes, zou rond 22.30 uur stenen hebben gegooid op (broedende) eenden en hun nestjes bij het fietsbruggetje tussen de Stuurhut en de Sloep. Zeker één eend heeft het niet overleefd.

Zaterdag meldt de politie dat verschillende getuigen zich gemeld hebben. “Ook hebben twee ouders zich gemeld omtrent het aandeel van hun kind in deze zaak”, schrijft de politie. “We gaan de komende tijd verder met ons onderzoek.” Mensen die meer informatie hebben over de zaak, of in bezit zijn van camerabeelden, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Andere betrokkenen wordt gevraagd zich te melden op het politiebureau.