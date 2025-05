Eem de stad in met Bert Kramer: ‘We hadden best wat kopzorgen over de Zuidelijke Ringweg’

In de nieuwste aflevering van de podcast Eem de stad in met Jetze en Annelies is Bert Kramer te gast. Als jarenlang omgevingsmanager bij Combinatie Herepoort was hij het aanspreekpunt voor vrijwel iedereen die betrokken was bij de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen. Nu het project zijn voltooiing nadert, blikt hij terug én vooruit.

Aan de ringweg werkten mensen uit maar liefst 17 verschillende landen. Hoe rijdt het nu op die vernieuwde weg? Zijn de files opgelost en is alles geworden zoals het bedoeld was? De beruchte ‘Mario Kart-bocht’ komt ook voorbij: wat is daar precies mee gebeurd, en gaat het inmiddels beter?

Daarnaast bespreken Jetze, Annelies en Bert de opening van de Esperantotunnel op 8 mei. Die maakt deel uit van het nieuwe Zuiderplantsoen, dat op dezelfde dag opent. Wat kunnen bewoners en bezoekers van de stad daarvan verwachten?

Tot slot kijkt Bert terug op wat hem is bijgebleven tijdens dit megaproject. Hoe is het om zoiets groots van dichtbij mee te maken? Wat ging goed, wat had anders gekund, en wat staat er nog op stapel? Je hoort (en ziet) het in deze aflevering van Eem de stad in met Jetze en Annelies.