Duikteam blijft maar verloren telefoons opduiken uit Diepenring

Foto via Recovery Divers

Voor de tweede keer in een week heeft een duikteam van Recovery Divers een verloren telefoon opgedoken in Groningen. Dit keer viel de telefoon van Eli tussen de planken van een vlonder bij Dudok aan het Diep aan de Turfsingel.

Het ongeluk gebeurde terwijl Eli stond te wachten. De telefoon gleed precies door een kier tussen de planken en verdween in het water. Omdat Eli de plek goed had onthouden, kon het duikteam gericht zoeken. Ze gebruikten een oude aanlegring in de kademuur als herkenningspunt en maakten een duikplan.

Onder de vlonder bleek een hek te zitten dat normaal zwemmers tegenhoudt. Het team vond een veilige manier om eronderdoor te gaan. Na wat zoeken vond duiker Marja eerst een andere telefoon. Even later kwam toch de juiste boven water. Eli was blij en opgelucht.

Een week eerder, op Koningsdag, dook hetzelfde team ook al in Groningen. Toen was het Sanne die haar telefoon tussen wal en schip had laten vallen in het centrum. Ondanks de feestdag kon het team snel ter plaatse zijn. Binnen enkele minuten na het duiken had Marja ook die telefoon teruggevonden. In januari werd op nagenoeg dezelfde plek de telefoon opgevist.

Meer informatie over Recovery Divers vind je op deze website.