Dubbelgoud voor waterpoloërs TriVia Dames 1: “We gaan er een feestje van maken”

De waterpoloërs van TriVia Dames 1 hebben zaterdag ook de beker gewonnen. In Winschoten werd Orca met 7-5 verslagen. Onlangs werd het team ook al kampioen in de eerste klasse B.

“Een deel van het team is inmiddels neergestreken bij een café aan de Coendersweg, en we zijn nog in afwachting van de rest van het team”, vertelt Anneloes Struik van het team aan het einde van de middag. “Je kunt je voorstellen dat we dit dubbelgoud vanavond goed gaan vieren met lekkere drankjes en hapjes.” In de bekerwedstrijd namen de Groningse waterpoloërs het op tegen Orca uit Leeuwarden. De wedstrijd werd gespeeld in Winschoten. “We hebben de wedstrijd spannender gemaakt dan uiteindelijk had gehoeven”, vervolgt Struik. “In de derde periode gaven we het team uit de Friese hoofdstad teveel ruimte waardoor ze tot een punt verschil kwamen. Ja, dan wordt het toch wel behoorlijk heet onder de voeten.”

“Orca blinkt vooral fysiek uit”

Struik vertelt dat je Orca niet moet onderschatten. “We hebben dit seizoen twee keer eerder tegen ze gespeeld. De eerste keer wonnen we, de tweede keer gingen zij er met de winst vandoor. Het is een sterke ploeg die vooral op het fysieke onderdeel uitblinkt. Bij de tweede wedstrijd werden we daardoor echt overrompeld. Voor deze bekerfinale waren we daar op beducht. Het is een geduchte tegenstander, maar wij waren vanmiddag beter. Uiteindelijk hebben we met 7-5 gewonnen.”

“Schouders er onder zetten”

Doordat enkele weken geleden het team al competitiekampioen werd, speelt TriVia komend seizoen op landelijk niveau. Struik: “De indruk op dit moment is dat het team redelijk compleet blijft. We hebben ontzettend veel zin in de komende competitie. Wij zullen voor de best mogelijke uitkomst gaan en we zullen onze schouders er onder zetten.”