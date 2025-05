Drie Groningse hoogleraren benoemd tot lid van KNAW

Foto's via Rijksuniversiteit Groningen/NIDI

Jingyuan Fu, Lisa Herzog en Helga de Valk, drie hoogleraren aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Fu is hoogleraar systeemgeneeskunde bij het UMCG. Ze doet onderzoek naar hoe genen, bacteriën in de darm, leefstijl en omgeving samen invloed hebben op gezondheid en ziekte. Ook werkt ze aan nieuwe technieken om dit in het lab na te bootsen.

Herzog is hoogleraar politieke filosofie en economie. Zij onderzoekt hoe kennis verdeeld is in de samenleving, en wat dat betekent voor democratie en rechtvaardigheid binnen organisaties.

De Valk is hoogleraar migratie en levensloop. Ze onderzoekt hoe gebeurtenissen in het leven, zoals migratie, invloed hebben op de toekomst van jongeren en volwassenen. Ook adviseert ze beleidsmakers.

Een lidmaatschap van de KNAW is voor het leven. De KNAW telt ongeveer 600 leden. In totaal zijn er dit jaar zeventien nieuwe leden gekozen. Zij zijn uit nominaties gekozen door deskundige jury’s per wetenschappelijke domein, vanwege hun uitmuntende onderzoek en hun maatschappelijke rol als wetenschapper. Onder de nieuwe leden zijn tien vrouwen en zeven mannen. Op 29 september worden de nieuwe leden officieel geïnstalleerd.