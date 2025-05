Donar verliest nipt van Leuven Bears

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Het is Donar zaterdagavond niet gelukt om voor het eerst in twee jaar een wedstrijd te winnen in België. De Groningers waren er dit keer dichtbij tegen Stella Artois Leuven Bears, maar verloren toch: 75-73.

Donar had in drie seizoenen BNXT League maar twee keer gewonnen op Belgische bodem, in maart en april 2023. Tegen de huidige nummer 7 van de competitie, Leuven Bears, begon de ploeg behoorlijk, getuige een 11-15 tussenstand. Helaas volgde daarna een 9-0 run. Een driepunter van David Gabrovesek zorgde voor de stand 20-18 na de eerste 10 minuten. In het tweede kwart wist Donar weer een kleine voorsprong te nemen, die tot de rust in stand bleef: 34-36.

Na rust kwam Donar eerst nog met 37-43 voor, maar vervolgens kwam er een 13-0 run. Ook kwam Filip Brankovic, tot dan toe goed voor 10 punten, in foutenlast, omdat hij na een persoonlijk fout ook nog een technische fout kreeg. Dit was zijn vierde fout. Aan het eind van het derde kwart had Donar de achterstand desondanks verkleind tot één punt: 55-54.

In het laatste kwart was er gelijk een 8-0 run voor de thuisploeg, maar Filip Brankovic, spelend met vier fouten dus, wist in dit kwart liefst 11 punten te maken. Mede daardoor bleef Donar uitzicht houden op een overwinning. Dat gebeurde echter niet: in de slotseconden, bij de stand 75-73, miste Brankovic het laatste schot, waardoor de overwinning toch naar de thuisploeg ging.

Topscorers bij Donar waren Filip Brankovic met 21 punten, James Karnik met 17 punten, Tavian Dunn-Martin met 12 punten en David Gabrovsek met 11 punten. Bij Leuven Bears was Noah Baumann topscorer met 19 punten.

Donar speelt komende woensdag in eigen huis tegen Landstede Hammers uit Zwolle.