Donar moet nieuwe nederlaag incasseren in halve finale

Donar-speler Tim Hoeve (links) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Het bereiken van de basketbalfinale wordt een moeilijk verhaal voor Donar. De ploeg verloor donderdagavond in eigen huis ook de tweede wedstrijd in de halve finale van Heroes Den Bosch: 72-96.

De wedstrijd kwam traag op gang, met een tussenstand van 5-2 na 4 minuten. Daarna werd het via 5-7 uiteindelijk 12-21 na de eerste 10 minuten. Ook nu vielen vooral de driepunters niet aan Groningse zijde. Halverwege het tweede kwart waren de Brabanders uitgelopen naar 16-31. Donar kwam nog terug tot 24-32, maar daarna werd het verschil weer groter. De ruststand was 30-44.

Na rust had Donar nog een goede fase: na 40-53 volgde een 13-0 run, waardoor het dus 53-53 werd. Daarna herpakte Heroes zich en aan het eind van het derde kwart was het 58-67. In het laatste kwart lukte nog maar weinig bij Donar. Veel turnovers leidden tot gemakkelijke scores van de tegenstanders.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met 23 punten en James Karnik en Filip Brankovic met beiden 15 punten. Bij Heroes Den Bosch was Le’Tre Darthard topscorer met 17 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 2-0 voor Heroes Den Bosch. Donar moet nu komende zaterdag winnen in Den Bosch, anders is het seizoen voorbij voor de Groninger basketballers.