Donar krijgt thuisvoordeel in play-offs na winst op Spirou

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Donar heeft zaterdagavond in eigen huis het laatste competitieduel voorafgaand aan de play-offs gewonnen. De Groninger basketballers waren net iets sterker dan Spirou Basket uit Charleroi: 69-65.

Het was de wedstrijd waarin Dakota Quinn terugkeerde bij Donar na een lange afwezigheid door een schouderblessure. Hij speelde ruim 10 minuten, maar kwam daarin niet tot scoren. Voor beide ploegen stond er wat op het spel: Spirou kon bij een overwinning de Belgische play-offs nog bereiken en Donar kon bij winst Den Helder Suns passeren op de ranglijst en daarmee thuisvoordeel halen in de kwartfinale van de play-offs.

Donar begon uitstekend en kwam met 16-2 voor te staan. Daarna kwamen de Belgen wat terug, tot 18-8 aan het eind van het eerste kwart. Al vrij snel daarna werd het 18-14, maar tot aan de rust lukte het Donar om een voorsprong te behouden. De ruststand was 31-26.

Direct na rust had Donar weer een sterke fase. Na driepunters van Tavian Dunn-Martin en Kjeld Zuidema, en een score van James Karnik was het binnen een minuut 39-27 en moest coach Sam Rotsaert van Spirou in een time-out vluchten. Dat hielp maar weinig, want Donar kon de voorsprong vasthouden. Aan het eind van het derde kwart was het 49-40.

In het laatste kwart kwam Spirou na 55-42 steeds dichterbij, en anderhalve minuut voor tijd was het 65-65. Een driepunter van Filip Brankovic en een geraakte vrije worp van Kjeld Zuidema beslisten de wedstrijd.

Topscorers bij Donar waren Tim Hoeve en Filip Brankovic met beiden 15 punten, en Tavian Dunn-Martin en Kjeld Zuidema met beiden 12 punten. James Karnik had maar liefst 17 rebounds. Bij Spirou Basket was oud-Donarspeler Willem Brandwijk topscorer met 11 punten.

Donar staat in de kwartfinale, een ‘best of 3’, tegenover Den Helder Suns. De eerste wedstrijd is komende dinsdag in Martiniplaza, de tweede wedstrijd komende donderdag in Den Helder. Een eventuele derde wedstrijd is de zaterdag daarop in Martiniplaza.