Donar fors onderuit in eerste duel in halve finale

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Donar is de halve finale van de play-offs om de landstitel begonnen met een zware nederlaag tegen Heroes Den Bosch. In de Noord-Brabantse hoofdstad werd het dinsdagavond 105-72.

Het begon nog positief voor de Groningers, want Zach Harvey kon voor het eerst in lange tijd weer meespelen. Hij speelde in totaal ruim 11 minuten maar kwam daarin niet tot scoren. Ook stond Donar bij het hele eerste kwart voor, met het grootste verschil bij 4-11. Daarna werd de thuisploeg sterker en aan het eind van het eerste kwart was er een kleine voorsprong voor Heroes: 22-20.

In het tweede kwart was het weer Tavian Dunn-Martin die een hoofdrol voor zich opeiste; dit keer niet met driepunters, maar met tweepunters en vrije worpen. In het eerste kwart was hij al goed voor 9 punten, in het tweede kwart kwamen daar nog 10 bij. Desondanks liep Heroes steeds verder uit, mede door liefst 8 rake driepunters, terwijl de afstandsschoten bij Donar niet vielen. Kort voor rust viel Dunn-Martin uit met een enkelblessure. Bij rust was het verschil al behoorlijk groot: 57-41.

Bij de aanvang van de tweede helft probeerde Dunn-Martin om verder te spelen, maar het ging niet meer, en al na een minuut werd hij gewisseld. Hij zou niet meer terugkomen in de wedstrijd. Ook in het derde kwart was Heroes de bovenliggende partij, en aan het eind van het kwart was de tussenstand 85-64.

Het vierde kwart was zeer rommelig en lange tijd wisten beide ploegen maar moeilijk tot scoren te komen. Een eindsprint van Heroes zorgde ervoor dat de 100-puntengrens alsnog werd doorbroken, terwijl Donar niet verder kwam dan 8 punten in dit kwart.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met 19 punten en James Karnik met 15 punten. Bij Heroes Den Bosch was Sherron Dorsey-Walker met 21 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 1-0 voor Heroes Den Bosch. Komende donderdag is de tweede wedstrijd, in Martiniplaza.