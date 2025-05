Donar begint play-offs met overwinning op Den Helder Suns

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Donar is goed van start gegaan in de kwartfinale van de play-offs om de landstitel. De Groninger basketballers wonnen dinsdagavond in eigen huis met 86-75 van Den Helder Suns.

Het eerste kwart was een waar driepunterfestijn. Bij de stand 15-3 waren alle punten uit driepunters gemaakt. De gasten kwamen terug tot 17-17, maar daarna liep Donar weer uit tot 31-25 aan het eind van het kwart. In totaal werden er door beide ploegen samen 15 driepunters geraakt in dit kwart. In het tweede kwart ontliepen beide ploegen elkaar weinig, en bij rust had Den Helder Suns de achterstand iets verkleind: 46-42.

Ook na rust kon Donar aanvankelijk geen afstand nemen. Toen het even 62-54 werd, volgde een time-out en kwam Den Helder terug tot 62-60. Aan het eind van het kwart was het 63-61. In het laatste kwart was er bij 65-65 nog even een gelijke stand, maar daarna liep Donar flink uit, zodat het niet meer spannend werd.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met 29 punten, David Gabrovsek met 21 punten en Kjeld Zuidema met 14 punten. Bij Den Helder Suns was Tobi Ewuosho topscorer met 21 punten.

De stand in deze ‘best of 3’ is nu 1-0 voor Donar. Komende donderdag is de tweede wedstrijd, in Den Helder. Wint Donar die, dan staat de ploeg van coach Jason Dourisseau in de halve finale. Verliest Donar, dan is er zaterdag een beslissingswedstrijd in Martiniplaza.