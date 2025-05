Discuswerpster Jorinde van Klinken pakt zilver bij Diamond League in China

Jorinde van Klinken - Foto via Sport050

Jorinde van Klinken is deze zaterdag tweede geworden bij de tweede Diamond League-wedstrijd van dit seizoen. De 24-jarige werpster van Groningen Atletiek liet haar discus 66 meter 22 ver landen.

De 25-jarige Van Klinken zette in het Chinese Keqiao haar beste prestatie van het seizoen neer. De Amerikaanse olympisch kampioene Valarie Allman won met 70 meter 08. Vorige week, bij de eerste Diamond League-wedstrjd in het Chinese Xiamen, viel Van Klinken net buiten de prijzen. Ze werd toen vierde met een afstand van 64 meter 79. Haar Nederlandse record staat op 70 meter 22.

Van Klinken, die ook regelmatig meedoet aan het kogelstoten, stond vier keer eerder op het podium in de Diamond League. In 2023 won ze in Oslo. Ook eindigde ze tweemaal als tweede en eenmaal als derde. Bij de Olympische Spelen van Parijs, vorig jaar, werd ze zevende.

“Ik ben zeer tevreden met dit resultaat, het ging een stuk beter dan in Xiamen”, was haar reactie op de website van de Diamond League. “Ik zie gelukkig progressie. Bij die eerste wedstrijd had ik een vlucht van vijftien uur achter de rug. Ik ben nu hersteld van de jetlag en heb ook goed kunnen trainen. Dit geeft vertrouwen voor de rest van het jaar.”