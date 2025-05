Dinsdag zonnig en droog

Dinsdag wordt een stralend zonnige dag. De maximumtemperatuur ligt rond 21 graden en de wind uit het oosten tot noordoosten neemt toe naar matig, windkracht 4. In de nacht naar woensdag is het vrij helder bij 8 graden.

Door: Johan Kamphuis

Woensdag overdag is het met 17 of 18 graden iets minder warm. Verder is er veel zon en trekt er nu en dan wat dunne bewolking over. De noordwestenwind is matig, windkracht 4.

Donderdag zijn er eerst een paar wolkenvelden, afgewisseld door zonnige perioden. Later wordt het weer stralend bij 18 graden.

