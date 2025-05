Dierenriemstraat bijna twee maanden dicht voor auto’s: proef met ‘ruimte voor groen en ontmoeting’

Foto: Albert van den Berg

De Dierenriemstraat in Groningen wordt deze maandag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De proef duurt bijna twee maanden (tot 11 juli) en is bedoeld om te testen hoe de straat groener en prettiger ingericht kan worden voor voetgangers, fietsers en bewoners.

Het afgesloten deel loopt van het SNS-expertisecentrum tot aan de verkeerslichten op de Eikenlaan. Auto’s kunnen tijdelijk geen gebruik maken van deze route. De grote parkeerplaats bij het winkelcentrum blijft bereikbaar, maar de parkeerplaatsen in het afgesloten deel zijn tijdelijk opgeheven.

Laden en lossen gebeurt aan de kant van de Eikenlaan. De gehandicaptenparkeerplaatsen zijn verplaatst naar de taxistandplaats bij P1 en langs de Eikenlaan.

Gemeentelijk experiment

Tijdens de proef kunnen voetgangers en fietsers vrij door de straat bewegen. Ook is er ruimte voor activiteiten, zoals optredens of sportlessen. De gemeente wil hiermee ontdekken hoe de straat in de toekomst veiliger, groener en gezelliger kan worden. Inwoners kunnen daarom tot 6 juli zelf activiteiten organiseren in de straat.

De proef is onderdeel van de plannen voor de herinrichting rond winkelcentrum Paddepoel. De afsluiting van dit deel van de Dierenriemstraat hangt ook samen met de geplande knip in de Eikenlaan, waarbij autoverkeer niet langer kan doorrijden van de Iepenlaan naar de Zonnelaan (of andersom).

Straat gaat in juli weer open voor auto’s

De proef wordt komende vrijdag officieel geopend. Inwoners kunnen tot 6 juli zelf activiteiten organiseren in de straat. Daarna wordt de straat tussen 7 en 11 juli weer teruggebracht naar de oude situatie.