Definitief nacompetitie tegen degradatie voor GVAV Rapiditas

Foto Andor Heij. Doel

GVAV Rapiditas moet definitief nacompetitie spelen om degradatie uit de tweede klasse te voorkomen. Kampioen GRC Groningen verloor de laatste competitiewedstrijd.

GVAV had zondagmiddag slechts een minieme kans op rechtstreekse handhaving in 2H. De Groningers moesten winnen van Alcides, dat nog voor een periodetitel speelde. Daarnaast moest Peize verliezen van Jubbega, dat al was gedegradeerd en maar drie punten had gesprokkeld.

Peize stond na een kwartier al met 2-0 voor zodat de missie van GVAV helemaal kansloos werd. GVAV ging ook nog eens met 3-1 onderuit tegen de Meppelers. In de slotfase maakte Raichontly Bentura de eretreffer voor GVAV.

GVAV mag de eerste ronde in de nacompetitie overslaan en speelt op maandag 9 juni, Tweede Pinksterdag, thuis tegen Twedo uit Veenoord, de nummer 11 van 2G.

GRC Groningen verloor voor de tweede keer dit seizoen. VKW, de nummer 2 in 2H, was met 4-2 te sterk op sportpark Corpus den Hoorn. Rens Wardenier scoorde twee keer voor GRC, dat twee weken geleden al promoveerde naar de eerste klasse.

Forward besloot de competitie in 2H met een tiende plek. De studenten verloren in en tegen Steenwijkerwold met 4-2. Max Oogink en Thomas Gelling scoorden voor Forward.

Lagere klassen

In 3O was de competitie al afgelopen. Volgende week zondag speelt SC Stadspark thuis tegen Titan in de eerste ronde voor promotie naar de tweede klasse.

In 4B speelt Groen Geel (zon.) nacompetitie tegen degradatie naar de vijfde klasse. De eerste wedstrijd is zondag thuis tegen Yde de Punt. Groen Geel verloor de laatste wedstrijd met 4-0 van Veelerveen.

Engelbert eindigde als negende in 4B. Thuis werd met 3-1 gewonnen van Gieterveen.

Gorecht tegen WKE

De tegenstander van Gorecht in de eerste ronde van de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse is bekend. Dat is WKE’16 uit Emmen dat zondag met maar liefst 12-2 won van EHS’85. Gorecht speelt zaterdag uit.