‘De werkzaamheden verlopen soepel tot nu toe’

De tweede week aan spoorwerkzaamheden tussen het Hoofdstation en station Groningen Europapark zit erop. Volgens Groningen Spoorzone verlopen de werkzaamheden voorspoedig. Het vervangende vervoer rijdt op tijd en is voldoende om alle reizigers op bestemming te krijgen.

Op sommige punten lopen de werkzaamheden zelfs iets voor op schema. De verwijdering van de oude perrons is al klaar en de nieuwe perrons zijn in aanbouw. Bovenleidingen, rails, ballast en technische spullen zijn weggehaald en worden hergebruikt. Daarnaast is de aanleg van de nieuwe pompput compleet. Deze zorgt voor een betere afvoer van het regenwater.

Nieuwe stappen

Het hoogtepunt van aankomende week is de sloop van de Blauwe Brug. Dag en nacht werken kraanmachinisten aan het verwijderen van de brug. Dit is op verzoek van vele Groningers live te volgen via een webcam.

Tegelijkertijd gaat de plaatsing van damwanden voor de busonderdoorgang door en staat de verbetering van de grond tussen het Herewegviaduct en de Esperantotunnel op de planning. Op deze grond komen de nieuwe sporen. De perrons worden vervolledigd door de aanleg van overkappingen.

Vervangend busvervoer

Nu de ‘wendagen’ over zijn, verloopt het busvervoer moeiteloos. Daarnaast staan er vanaf morgen extra weekendbussen klaar op lijn 2.

Fietsen zorgen bij het Emmaplein voor veel overlast. Ze staan op trottoirs en blokkeren voordeuren. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) kondigde woensdag aan dat er geen extra fietsenrekken op het Emmaplein komen. Je fiets kan je stallen op het hoofdstation. Of op station Europapark, wat maar tien minuten verder fietsen is. Daar staan héél veel fietsenrekken.