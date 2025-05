‘De straat op’ trekt veel belangstelling: “Wij zijn wie we zijn” (foto’s)

De deelnemers liepen een mars door de binnenstad. Foto: Erick Bakker

‘De straat op’ heeft zaterdagmiddag in de binnenstad een grote groep demonstranten op de been gebracht. Behalve in Groningen werd er ook in andere steden gedemonstreerd.

De demonstratie begon om 14.00 uur op de Grote Markt. Daar vonden toespraken plaats en was er muziek te horen. Rond 14.45 uur startte een mars door de binnenstad die eindigde in het Noorderplantsoen. De organisatie laat weten dat er bij de demonstratie 2.000 mensen aanwezig waren. Een aantal van hen had Palestijnse vlaggen bij zich. Anderen droegen borden met daarop teksten als: ‘Wij zijn wie we zijn, we laten ons niet wegzetten’, ‘kick out fascisme’ en ‘peace’.

“We willen massaal de straat op gaan”, laat initiator Collectief Activisme Groningen weten. “We hebben er genoeg van dat radicaal-rechtse angstzaaiers en populisten de politieke agenda bepalen, in Nederland en wereldwijd. Zij bedreigen wat vanzelfsprekend zou moeten zijn: een betaalbaar huis, een leefbare wereld, een open democratie. Kortom: onze burgerrechten. Zij breken de tegenkracht af die elke maatschappij nodig heeft; de tegenkracht die voorkomt dat al het geld en alle macht terechtkomen bij een paar multinationals en superrijken. Hun agenda verdeelt mensen. Wij trekken samen op en versterken die tegenkracht.” Collectief Activisme Groningen hield eerder op 22 maart al een demonstratie. Toen werd er gedemonstreerd tegen racisme en discriminatie.