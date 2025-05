De Hoogte heeft al zeventig jaar kermis op Bevrijdingsdag: “Je kon op de koppen lopen”

Foto: Albert van der Berg

Op Bevrijdingsdag vindt traditioneel het Bevrijdingsfestival plaats in het Stadspark. Maar een nog grotere traditie is de Bevrijdingskermis in de wijk De Hoogte. Een gesprek met voorzitter Peter Bruinewoud van BSV De Hoogte.

Peter, we zijn inmiddels een dag na Bevrijdingsdag. Hoe is het gegaan?

“Het was fantastisch. Vanochtend hebben we de laatste spullen opgeruimd en hebben we het gebouw schoongemaakt. Maar we kijken terug op een hele geslaagde dag. Het weer kon niet beter. Zo nu en dan was het windje een beetje fris, maar het heeft de pret niet mogen drukken. In totaal hebben we zo’n duizend mensen mogen verwelkomen. In de middag, vanaf een uur of 14.00 uur, was het zo druk, dat je over de koppen wel kon lopen. Ja, het valt in de smaak. En dat is geweldig.”

Waar bestaat jullie programma uit?

“We hebben een kermis met verschillende attracties. Een zweefmolen bijvoorbeeld, waar je één euro voor betaalt. We hadden een draaimolen, waar kinderen gratis in konden stappen. Ook hadden we verschillende wagens waar je bijvoorbeeld kon touwtje trekken of lekkere dingen kon verkrijgen zoals churros en saté. De eigenaar van de satéwagen kwam rond 16.00 uur bij me, en hij vertelde dat hij al helemaal uitverkocht was. Naast de kermis hadden we ook kraampjes en was er een rommelmarkt.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Behalve kermisattracties waren er kraampjes en was er een rommelmarkt. Foto: Albert van der Berg

De kermis in De Hoogte. We hebben het ook echt over een traditie hè?

“Het bestaat denk ik al zo’n zeventig jaar. Zanger en gitarist Eddy Koekkoek heeft er indertijd zelfs een liedje over gemaakt. In het verleden was de kermis bij de Cortinghpoort te vinden. Door alle regels en vergunningen vindt het tegenwoordig bij de BSV plaats. Als je een vergunning voor een kermis aan wil vragen, dan moet je dat acht weken van tevoren doen. Maar acht weken van tevoren weet ik niet welke kermisexploitanten ik kan ontvangen. Je hebt het over een eendaagse kermis. Als een exploitant in hetzelfde weekend een aantal dagen elders kan staan, dan wordt voor die locatie gekozen. Dus ik heb pas heel laat duidelijkheid wat ik kan verwachten. Dus daarom organiseren we nu alles op eigen terrein.”

Ik hoorde je zojuist ook wat bedragen noemen. Die prijzen klinken ouderwets…

“We hoeven niet onder stoelen of banken te schuiven dat in De Hoogte best wel wat armoede voorkomt. Ik vind het heel belangrijk dat we de prijzen laag houden en dat we alle wijkbewoners een mooie dag kunnen bieden. De exploitant van de draaimolen kopen we af. Daarmee bedoel ik dat we hem een dusdanig bedrag geven zodat er de hele dag gratis ritjes gemaakt kunnen worden. Een ijsje kost vijftig cent en ook een zakje met chippies kost vijftig cent. Geld moet niet een probleem zijn om plezier te kunnen hebben. Daarom houden we de bedragen laag.”

En gisteravond hadden jullie nog een feestavond he?

“Die combinatie maken we inderdaad altijd. We hadden hier gisteravond tweehonderd mensen in het gebouw. Er was een optreden van Harry’s One Man Showband. Een hele goede zanger, die echt iets moois heeft neergezet. Voorheen hadden we in de middag ook een zanger. Vorig jaar regende het echter flink waardoor we dat toen moesten afgelasten. Dit jaar hebben we het anders ingevuld. We hebben wat geluidsboxen op het gebouw gezet, waar muziek uit klonk. Dit werkte ook prima.”

We vierden gisteren tachtig jaar vrijheid. Je zou vanwege dit jubileum kunnen zeggen, we laten de kermis wat langer staan. Is daar over nagedacht?

“Nee. Ik denk ook niet dat het haalbaar zou zijn. Je vraagt met zo’n dag best wel heel veel van je vrijwilligers. Vergeet ook niet dat de voorbereiding en het opbouwen van de kermis ook tijd kosten. Op zondag komen de exploitanten om hun attracties op te bouwen. Op Nationale Dodenherdenkingsdag komen wijkbewoners om 20.00 uur hier om twee minuten stilte in acht te nemen. En vervolgens maken we op Bevrijdingsdag er een mooie dag van. Ik was hier gisteren om 06.15 uur. De eerste kinderen voor de rommelmarkt kwamen rond 08.00 uur al op het terrein. Daarmee wil ik aangeven dat we de dag echt goed benut hebben.”

Volgend jaar weer?

“Absoluut. Zonder twijfel. Voor De Hoogte is dit heel waardevol en belangrijk.”

Eddy Koekkoek zingt over de kermis op De Hoogte: