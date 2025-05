D66 wil vaart achter actie van gemeente rond overlast PreZero: ‘Recht doen aan belangen van bedrijven en omwonenden’

Foto via Google Maps - Streetview

De raadsfractie van D66 wil dat de gemeente snel maatregelen neemt tegen de overlast van afvalverwerker PreZero op industrieterrein Zuid-Oost. Het provinciebestuur gaf vorige week aan dat er een bestuurlijke impasse is ontstaan rond een oplossing voor de problemen met het bedrijf, zolang de gemeente de geluidszone rond het terrein niet aanpast.

Daardoor blijven de geluidsnormen uit oude vergunningen uit 2002 en 2017 gelden, stelt D66. Die zijn volgens de fractie moeilijk te controleren en handhaven. D66 stelt dat PreZero hierdoor mogelijk meer geluid mag maken dan wettelijk toegestaan.

De partij vraagt het college van burgemeester en wethouders of het dit probleem erkent en wat het gaat doen om tot duidelijke, handhaafbare regels te komen. Ook wil D66 weten of de gemeente al werkt aan een aangepaste geluidszone voor het hele industrieterrein, inclusief het nieuwe appartementencomplex De Brander. De partij hoopt dat de gemeente snel in actie komt om de overlast structureel aan te pakken.

De overlast voor omwonenden van de woontorens Stoker en Brander duurt al sinds 2022. Na de herinrichting van het terrein door PreZero klagen bewoners over lawaai, stof en afval. Vooral de shredder op het terrein en het aanleveren van containers veroorzaken veel geluid. De overlast is aanwezig van de vroege ochtend tot de late avond. De provincie heeft inmiddels twee keer een dwangsom opgelegd aan PreZero voor de overlast.

D66 kaart de kwestie woensdagmiddag opnieuw aan bij het gemeentebestuur tijdens het wekelijkse vragenuurtje.