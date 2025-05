D66 wil onderzoek naar gebruik staalslakken in Groningen

Foto via Inspectie Leefomgeving en Transport

De fractie van D66 maakt zich zorgen over het gebruik van staalslakken in de gemeente Groningen. Uit navraag blijkt dat ook hier staalslakken zijn gebruikt als wegfundering. De fractie is bang voor milieuschade door het gebruik van het restproduct van staatproductie, wat in onder meer geluidswallen wordt toegepast.

Uit landelijke berichtgeving blijkt dat dit materiaal op zeker 115 plekken in Nederland is toegepast. In Groningen zijn geen van deze locaties opgenomen, maar toch zitten ook in onze gemeente staalslakken in de grond.

De staalslakken kunnen zware metalen bevatten. Eerder werd gedacht dat toepassing als afgedekte fundering weinig risico’s oplevert. Maar ook deze toepassingen kunnen volgens experts leiden tot milieuschade, zoals schade aan wegen en vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Ook kunnen mensen die in de buurt zijn van bouwplaatsen waar ze worden gebruikt klachten krijgen als bloedneuzen.

D66 vraagt woensdag aan het gemeentebestuur om een overzicht van locaties waar staalslakken zijn gebruikt. De partij wil ook weten of sanering mogelijk is. Inwoners, bedrijven en aannemers in de gemeente moeten, als het aan D66 ligt, melding gaan maken als ze weten of vermoeden dat er ergens staalslakken zijn toegepast.