D66 en VVD willen regio beter voorbereiden op stroomstoringen en cyberaanvallen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De fracties van D66 en VVD in de Groningse gemeenteraad willen dat er gewerkt wordt aan een toekomstgerichte aanpak om de regio beter voor te bereiden op crisissituaties, zoals stroomstoringen en cyberaanvallen. De partijen hebben hierover schriftelijke vragen gesteld.

Aanleiding voor de vragen zijn de gebeurtenissen van afgelopen week. Spanje, Portugal en delen van Zuid-Frankrijk werden vorige week maandag getroffen door een grote stroomstoring. Miljoenen huishoudens op het Iberisch schiereiland zaten urenlang zonder elektriciteit, waardoor het maatschappelijk leven ontwricht raakte. De precieze oorzaak is nog niet duidelijk, maar de Spaanse netbeheerder REE heeft een cyberaanval uitgesloten. Op dezelfde dag werden websites van onder andere de provincies Groningen en Drenthe getroffen door DDOS-aanvallen, waardoor ze slecht bereikbaar waren.

“We moeten proactief handelen”

“Afgelopen week zagen we situaties waarin essentiële diensten uitvielen, met grote gevolgen voor inwoners, bedrijven en overheden”, aldus raadslid Maria Martinez Doubiani van D66. “Deze gebeurtenissen hebben onze kwetsbaarheid als moderne samenleving blootgelegd. Het toont aan dat we niet alleen op reactieve maatregelen moeten vertrouwen, maar ook proactief moeten handelen om de continuïteit van vitale diensten te waarborgen. Stroomstoringen en cyberaanvallen zijn reële risico’s die ook hier kunnen plaatsvinden.”

Veiligheidsregio Groningen: “Weet jij wat je moet doen bij een stroomstoring?”

De reactie van de politieke partijen sluit aan bij de visie van de Veiligheidsregio Groningen op deze ontwikkelingen. “Gezien de gebeurtenissen van deze week is een totale blackout toch dichterbij dan gedacht”, zegt Sabine Veenstra van de Veiligheidsregio. “Laten we hiervan leren en onze zelf- en samenredzaamheid vergroten. Weet jij wat je moet doen als dit jou overkomt? Heb je er al eens over nagedacht wat je zou doen in zo’n situatie? Bijvoorbeeld hoe je thuiskomt als het openbaar vervoer uitvalt? Of wat de gevolgen zijn als je vast komt te zitten in het verkeer?”

Maria Martinez-Doubiani (D66): “Investeren in robuuste infrastructuur”

De fracties van D66 en VVD vinden het een goed plan om lering te trekken uit de recente gebeurtenissen en de regio beter voor te bereiden op crisissituaties. Doubiani: “Mijn partij gelooft in een toekomstgerichte aanpak waarbij we investeren in robuuste infrastructuur, innovatieve technologieën en effectieve noodplannen. Daarnaast is samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers cruciaal om de veerkracht van onze samenleving te vergroten. Door vooruit te kijken en te leren van internationale ervaringen kunnen we ervoor zorgen dat onze regio bestand is tegen onverwachte uitdagingen en crises.”

“Hoe blijven cruciale voorzieningen operationeel en bereikbaar?”

Doubiani, die de vragen samen met collega Andrea Poelstra en VVD-raadslid Ietje Jacobs-Setz heeft ingediend, wil bijvoorbeeld weten welke verbeteringen nodig zijn om de regio beter te beschermen tegen grootschalige storingen. “En hoe worden inwoners en ondernemers tijdig en adequaat geïnformeerd over de impact en de handelingsperspectieven bij grootschalige storingen? En hoe wordt ervoor gezorgd dat cruciale voorzieningen, zoals ziekenhuizen, operationeel en bereikbaar blijven?” Verder willen de partijen weten welke maatregelen er genomen zijn om kwetsbaarheden in kritieke infrastructuur te minimaliseren en op welke manieren netwerken en watervoorzieningen bestand zijn tegen moderne bedreigingen.

De vragen zullen binnen enkele weken beantwoord worden.