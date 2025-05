D66 eist meer actie van provincie tegen overlast PreZero

Bewoners in de woontorens Brander en Stoker ervaren veel overlast van de activiteiten van een afvalverwerker aan de Gideonweg. Foto: Google Maps

D66 in Groningen eist meer actie van het provinciebestuur tegen de overlast veroorzaakt door afvalverwerker PreZero aan de Gideonweg. De partij is van mening dat het opleggen van dwangsommen niet genoeg is om de situatie voor omwonenden te verbeteren.

De overlast voor omwonenden van de woontorens Stoker en Brander duurt al sinds 2022. Na de herinrichting van het terrein door PreZero klagen bewoners over lawaai, stof en afval.

Vooral de shredder op het terrein en het aanleveren van containers veroorzaken veel geluid. De overlast is aanwezig van de vroege ochtend tot de late avond.

‘Dwangsom helpt blijkbaar niet’

“Wat D66 betreft is dit handhavingstraject tot nu toe niet effectief, nu betaling van de dwangsom blijkbaar niet heeft geleid tot blijvende gedragsverandering of merkbare vermindering van geluidsoverlast,” zegt D66-statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden.”De oplossing wat ons betreft is dat het terrein opnieuw ingericht wordt en dat het productieproces aangepast wordt, waardoor er niet meer van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat lawaaioverlast wordt ervaren.”

Daarnaast wijst D66 op de impasse tussen de provincie en de gemeente Groningen over de geluidszone rond het terrein. De partij vraagt om een oplossing voor het bestuurlijke probleem, waarbij de provincie en de gemeente niet samen lijken te werken om de situatie op te lossen.

“Wat D66 betreft is verdere vertraging onacceptabel”, besluit Benjamins-van Oudheusden. “De provincie en de gemeenten moeten samen komen tot actuele, handhaafbare en gebiedsbrede geluidgrenswaarden die recht doen aan zowel de belangen van bedrijven als die van omwonenden.”