Foto: Richard Broekhuijzen via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Het gebouw van DUO aan de Kempkensberg is woensdag de hele dag gesloten. Dat komt door een waterlekkage.

De lekkage bevindt zich op een van de lagere verdiepingen, bij de Belastingdienst. De sprinklerinstallatie zou zijn afgegaan. DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs, bevindt zich op de verdiepingen 8 t/m 24,, maar kan ook niet aan de slag.

Het euvel wordt momenteel onderzocht en vervolgens verholpen. Of er donderdag weer gewerkt wordt in het cruis schip is nog niet duidelijk.