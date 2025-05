Crowdfundingsactie behoud Betonbos nadert tachtig procent

Foto: Olivier Steppé

De crowdfundingsactie die in april gestart werd om het Betonbos alsnog te redden, nadert de tachtig procent. Inmiddels is er een bedrag van ruim 5.500 euro opgehaald.

De crowdfundingsactie is een initiatief van omwonenden van de Damsterbuurt, Kop van Oost en de Boomwachters. “Als bewoners willen we het bos redden”, laten omwonenden weten. “De gemeente wil het bos kappen om op die plek een parkeergarage te bouwen voor de bewoners van de nog te bouwen wijk Stadshavens. Volgens ons onderschat de gemeente de waarde van het bos. Wij willen dat de gemeente het bos gaat integreren in deze nieuwe wijk. Helaas betekent dit dat we juridische ondersteuning nodig hebben. Daarom vragen we een bijdrage van ieder die een hart heeft voor de natuur in de stad Groningen.”

Het Betonbos ontstond rond 1995. Op het terrein stonden vroeger bedrijven die gesloopt werden. Tussen de betonfunderingen gingen bomen groeien, waardoor het bos ontstond. Sinds 2004 woonden er Stadsnomaden in het bos, die afgelopen herfst moesten vertrekken. Het bos had inmiddels al gekapt moeten zijn. Toen in maart de kettingzagen werden aangezwengeld, werd op het allerlaatste moment een streep door de kap gezet omdat er broedende vogels waren ontdekt. De kap ligt nu waarschijnlijk tot augustus of september stil.

Het streefbedrag van de crowdfundingsactie ligt op 7.000 euro. Daarvan is nu dus ruim 5.500 euro opgehaald. Het totale bedrag moet over twee weken binnen zijn. De crowdfundingsactie vind je op deze pagina.

Verslaggever Olivier Steppé maakte in maart een reportage over het Betonbos: