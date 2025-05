CNV sluit staking op spoor niet uit: “Afspraken zijn belangrijk”

Een DDZ-trein. Foto: Rob Dammers - Holten NSR DDZ 7521, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91016690

Gesprekken over een nieuwe cao voor spoorwegpersoneel willen na maanden nog steeds niet vlotten. CNV en andere vakbonden denken aan acties op het spoor.

Volgens vakbond CNV liggen de wensen van werkgevers en werknemers nog steeds ver uit elkaar. De ideeën over bijvoorbeeld zwaar werk liggen tussen beide partijen niet op één lijn. Ook de eis voor een hoger loon wil werkgever NS vooralsnog niet inwilligen. “Afspraken hierover zijn belangrijk”, zegt Henk Jongsma van vakbond CNV.

Het spoorbedrijf biedt 5,75 procent loonsverhoging over een looptijd van 27 maanden (van 1 maart 2025 tot 1 juni 2027): 3 procent op 1 maart 2025, 2,25 procent op 1 maart 2026 en 0,5 procent op 1 januari 2027.

Dit is volgens Henk Jongsma van vakbond CNV niet genoeg. “Dit komt neer op een jaarlijkse stijging van 2,55 procent. Dat is nog minder dan de inflatie.”

Als het aan het CNV ligt, worden de lonen verhoogd met 6 procent. De vakbond gaat de komende tijd met leden in gesprek. “Verder onderhandelen is met deze instelling van NS een gepasseerd station”, zegt Jongsma. “Ik sluit niet uit dat leden bereid zijn in actie te komen. Dat kan dus ook een staking zijn.”