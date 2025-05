ChristenUnie poetst Stolpersteine in Kostverloren: “Slachtoffers niet vergeten”

Foto: ChristenUnie Groningen

De fractie van de ChristenUnie in de Groningse gemeenteraad heeft samen met de Columnakerk de afgelopen dagen Stolpersteine schoongemaakt in de wijk Kostverloren. De afgelopen jaren heeft de politieke partij vergelijkbare acties gehouden.

“We vinden het belangrijk dat deze stenen zichtbaar blijven in Groningen”, vertelt fractievoorzitter Peter Rebergen. “Zeker nu het dit jaar tachtig jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde, wilden we laten zien dat we de mensen die zijn gedeporteerd en omgebracht niet zijn vergeten.” Stolpersteine zijn op een groot aantal plekken in de gemeente vinden. De stenen dragen de namen van Joodse inwoners die in de oorlog zijn gedeporteerd en vermoord. Door de invloeden van weer en tijd raken de stenen vervuild of worden ze dof. Om de stenen extra zichtbaar te maken werd er daarom volop gepoetst.

De Stolpersteine zijn ontworpen door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Ze worden geplaatst in heel Europa bij de laatste vrijwillige woonadressen van Holocaustslachtoffers. In de gemeente Groningen zijn er inmiddels honderden gelegd. “Met de schoonmaakactie hopen wij bij te dragen aan de blijvende aandacht voor dit stukje Groningse én Europese geschiedenis. Wij vinden het essentieel dat verhalen van onrecht en antisemitisme door worden gegeven aan nieuwe generaties.”