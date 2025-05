Center Dakota Quinn keert terug bij Donar na revalidatie

Foto via Donar

Center Dakota Quinn keert weer terug bij Donar na revalidatie van een blessure. De 28-jarige Amerikaan zal vermoedelijk zaterdag weer in actie komen tijdens de thuiswedstrijd tegen het Belgische Spirou Basket.

Quinn is ook voor de aankomende Play Offs weer van de partij. De 2,06 meter lange center raakte in september 2024 ernstig geblesseerd aan zijn schouder in de voorbereidingen voor het seizoen. Hij onderging kort daarna een operatie en keerde in oktober terug naar de Verenigde Staten om daar in alle rust te revalideren. Na maanden van hard werken is hij nu weer fit en klaar om Donar te versterken in de cruciale fase van het seizoen.

Dakota Quinn (geboren op 2 januari 1997 in Nashville, Tennessee) speelde eerder al een belangrijk rol bij Donar, met zijn fysieke aanwezigheid onder het bord en zijn verdedigende werk. Zijn eerdere optreden voor Donar in het seizoen 2023 2024 maakte hem al snel tot een publiekslieveling.