CDA wil snelle oplossing voor zaaltekort handbalvereniging V&S

Foto via handbalvereniging V&S

Het CDA wil dat de gemeente snel met een oplossing komt voor het tekort aan trainingsvelden voor handbalvereniging V&S. De club luidde afgelopen zondag de noodklok in DvhN over het zaaltekort, zowel voor zichzelf als voor andere sportclubs in Stad. Door het tekort kan V&S haar 165 leden nauwelijks goed laten trainen.

De club heeft 13 teams, waarvan acht jeugdteams. Door het gebrek aan ruimte is één training voor de jongste kinderen al geschrapt. Soms trainen wel zestig spelers tegelijk op één veld. De druk op trainers en speelsters is groot en talentvolle handballers kiezen voor andere verenigingen met betere faciliteiten.

Het CDA wil weten welke concrete stappen de gemeente op korte termijn neemt om clubs zoals V&S te helpen. Ook vraagt het CDA of de gemeente binnen enkele maanden tijdelijke blaashallen kan plaatsen voor extra capaciteit.

Volgens onderzoek zijn er op korte termijn twee extra sporthallen nodig, en later nog een derde. De gemeente erkent het probleem en komt voor de zomer met een plan om de komende 15 jaar de capaciteit uit te breiden, zowel voor de binnen- als de buitensport.