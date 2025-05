CDA wil nieuwe roeibaan in Groningen: ‘Groot gemis voor een grote sport’

© Merijn Soeters - www.merijnsoeters.com

De provincie en de gemeente Groningen moeten snel werk maken van een nieuwe roeibaan in Stad. Dat vinden de Staten- en gemeenteraadsfracties van het CDA.

Volgens het CDA is het gemis van een roeibaan groot, zeker nu er drie roeiverenigingen actief zijn in de gemeente. De partij wil dat er wordt gekeken of de gemeente financieel kan bijdragen, net als de provincie dat eerder deed bij andere sportvoorzieningen zoals Kardinge.

“Afgelopen woensdag hoorden we in de Staten een inspirerend verhaal van de Groninger Roeibond over de kansen voor een nieuwe roeibaan”, fractievoorzitter Robert de Wit (provincie). “Wat het CDA betreft grijpen we deze kans aan om te onderzoeken wat er mogelijk is. Laten we ook kijken of de gemeente financieel kan bijdragen, zoals de provincie dat ook bij Kardinge doet.”

Groningen had tot 2014 een roeibaan bij Meerstad. Deze baan ging dicht in verband met geplande woningbouw. “Dat was een groot gemis voor een grote sport”, stelt Jalt de Haan, CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad. “We hebben drie roeiverenigingen in de gemeente, daar hoort gewoon een roeibaan bij. Het is tijd dat we dat serieus aanpakken.”