‘Buurproat mit kouke’ is schot in de roos in Oranjebuurt: “Er is al een appgroep ontstaan”

In de Oranjebuurt vond zaterdag de eerste editie van ‘Buurproat mit kouke’ plaats. Volgens initiatiefnemer Aletta van den Berg werd het een succes en smaakt het naar meer.

Aletta, heeft het de verwachtingen gisteren overtroffen?

“Als je mij van tevoren had gevraagd met welke opkomst we blij zouden zijn, dan had ik waarschijnlijk dertig bewoners gezegd. En dat was ook precies wat er gisteren op afkwam. Maar ook veel mensen die langsliepen en vroegen wat er gaande was. Mensen die snel even naar de supermarkt moesten of onderweg waren naar een andere verplichting. Iedereen reageerde zo enthousiast, dat we verwachten dat het een volgende keer nog wat drukker zal zijn.”

‘Buurproat mit kouke’. Wat is het precies?

“In de Oranjebuurt hadden we een tijdlang aan de Wilhelminakade De Huiskamer. Daar vonden diverse activiteiten plaats. Enkele jaren geleden is dit door de coronacrisis en de uitbreidingsplannen van de supermarkt, gestopt. Toch merkten we de afgelopen periode steeds vaker dat er behoefte was aan ontmoeting. Daarop ben ik samen met Harry Bos en Jacqueline Joosse gaan nadenken. Dit resulteerde in ‘Buurproat mit kouke’. Om de twee weken schenken we koffie bij de picknickbankjes op het Zeezandje, aan het Nassauplein, en is er ruimte voor een activiteit. Dat alles met als doel om verbinding te leggen.”

Buurtbewoners kunnen voor de komende edities activiteiten bedenken. Foto: Aletta van den Berg / ingezonden Er werd gesmikkeld van een meter koek. Foto: Aletta van den Berg / ingezonden

Als je zoiets voor de eerste keer opzet, dan is dat best wel spannend…

“Dat is het ook. Van tevoren hebben we geflyerd en er online aandacht aan besteed. Gisteren hadden we Erik Mertens met een draaiorgel uitgenodigd om door middel van muziek mensen te trekken. Speciaal voor de eerste keer hadden we een ondernemer gevraagd om de koffie te verzorgen. Dit gebeurde uit een soort Tuk-Tuk. En we hadden een meter Knol’s Koek besteld. Daar hadden we ook een prijsvraag aan gekoppeld waarbij de aanwezigen moesten raden hoe zwaar een meter Knol’s Koek nu precies is. De winnaar, dat was degene die er het dichtst bij zat, kreeg als cadeau een koek mee naar huis. En ondertussen werd er natuurlijk lekker gesmikkeld van de meter koek.”

Ik hoor heel veel enthousiasme. Is dit nu een schot in de roos?

“De geluiden die wij ontvingen waren dat er behoefte was aan laagdrempelige ontmoeting. En die behoefte werd gisteren duidelijk. Er was een mevrouw die bijvoorbeeld in gesprek raakte met één van de andere aanwezigen. Ze zei, goh, we wonen hier beide, maar ik kende u helemaal niet. Er is inmiddels zelfs een app-groep opgericht door een aantal bewoners. En dat is eigenlijk ook precies wat je wilt. Op zo’n zaterdag heb je een gezellig moment. Maar zoiets kan ook effect hebben op andere momenten. Als je bijvoorbeeld even hulp nodig hebt bij klusjes in je huis, dat je een beroep kunt doen op een buurman- of vrouw, die je hebt leren kennen bij de koffiemomenten. Dat is toch prachtig?”

Je had het ook over een activiteit. Hoe bedoel je dat?

“Gisteren ging het puur om het koffiedrinken. We willen dit initiatief om de twee weken herhalen. Buurtbewoners kunnen zelf iets initiëren wat ze er om heen willen organiseren. Er is gisteren bijvoorbeeld geopperd om het koffie drinken eens te combineren met een stekjesmarkt. Of om een keer specifiek iets te organiseren voor kinderen. En wat al vaststaat is dat er op 21 juni een jeu-de-boules wedstrijd plaats gaat vinden. Wij denken dat deze formule de contacten nog verder zal versterken.”

Wordt er iedere keer koffie geschonken vanuit een Tuk-Tuk?

“Nee. De volgende keer is het de bedoeling dat bewoners dit zelf organiseren. En ik weet zeker dat er dan ook lekkere koffie zal zijn. We willen dit initiatief om de twee weken plaats laten vinden, waarbij het gaat eindigen eind-september. Op dat moment willen we de balans opmaken. Wat heeft het ons gebracht? Bereiken we dat wat we voor ogen hadden? En dan willen we ook de knoop doorhakken hoe verder en in welke vorm.”

Eigenlijk klinkt het nu al heel succesvol. Ik zou zeggen dat elke straat, wijk of dorp misschien wel zo’n koffietafel nodig heeft…

“Het begint met een behoefte. Maar het is inderdaad een hele laagdrempelige manier om contact te leggen. Mochten andere wijken of dorpen interesse hebben, dan mogen ze altijd contact met ons leggen. We beantwoorden met alle plezier eventuele vragen die er leven.”