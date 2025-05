Busdienstregeling vanaf zaterdag gewijzigd vanwege stremming Hoofdstation

Foto via Groningen Bereikbaar

Vanaf komende zaterdag is de busdienstregeling in Groningen en Drenthe aangepast. Veel wijzigingen zijn tijdelijk en bedoeld om reizigers te helpen tijdens spoorstremmingen rond Groningen.

Station Europapark is tijdelijk het eindpunt van veel treinen. Q-link 2 rijdt daarom vaker tussen P+R Reitdiep en Europapark. Q-link 1 en 11 rijden niet van of naar het Hoofdstation. Streeklijnen 61 en 178 zijn gekoppeld en rijden via Europapark. Ook lijnen 65 en 76 zijn aan elkaar gekoppeld. Zo blijven Hoofdstation, Zuiderdiep en UMCG bereikbaar zonder overstap. Spitslijn 110 rijdt tijdelijk naar Europapark in plaats van het Hoofdstation.

Nieuw is nachtbuslijn 404 tussen Groningen en Drachten. Deze rijdt in de nachten van donderdag tot en met zaterdag. Tot slot rijden er extra bussen van en naar Lauwersoog die aansluiten op de boten van en naar Schiermonnikoog.

Meer info staat op www.qbuzz.nl/gd.