Bruggetje in Beijumerbos verwijderd om dieren meer rust te geven

Foto: Rieks Oijnhausen

In het Beijumerbos bij de Oosterseweg heeft Natuurmonumenten een bruggetje verwijderd. Volgens boswachter Reiner Hartog krijgt daardoor de natuur meer rust.

“In het gebied bevinden zich flink wat kunstwerken”, vertelt Hartog. “Met kunstwerken bedoelen we behalve bruggetjes ook steigers en andere constructies. In het Beijumerbos bevinden zich een groot aantal van deze kunstwerken. Deze onderdelen vragen allemaal om onderhoud. Het bruggetje dat we de afgelopen dagen hebben weggehaald verkeerde in slechte staat. De vraag die dan op tafel ligt is wat je doet. Zo’n veertig meter verder ligt er namelijk over hetzelfde water ook een verbinding. Onze verwachting is dat deze verbinding niet gemist gaat worden, en dat het uiteindelijk ook meer op gaat leveren.”

Vogels en reeën met reekalfjes

Hartog: “Het is ook de kunst om soms als het ware met een helikopter boven het gebied te gaan hangen en je af te vragen wat er nodig is. Het vervangen van een brug kost namelijk flink wat geld. Als je dit niet uitgeeft, kun je het investeren in de natuur, wat wij als Natuurmonumenten ook erg belangrijk vinden. Toevallig bevond deze verbinding zich ook bij het zogeheten rustgebied. Er bevinden zich veel vogels en reeën die in deze periode reekalfjes hebben. Door het weghalen van de brug beperk je de bewegingen waardoor er voor de dieren meer rust ontstaat.”

Ruimte voor de natuur

Volgens Natuurmonumenten is het een balans zoeken: “De afgelopen jaren is de interesse in natuur toegenomen. Veel mensen vinden het prettig om in de natuur te recreëren. Dat brengt voor ons uitdagingen met zich mee hoe je de juiste balans in stand houdt. Het Beijumerbos heeft op dit moment duidelijke plekken waar je kunt recreëren. Maar we werken dus nu ook aan plekken waar de natuur de ruimte krijgt.”

Honderd verschillende vogelsoorten

Volgens Hartog gaat het goed met de natuur in het bos. “In dit rustgebied bevinden zich de wat meer storingsgevoelige broedvogels. Rust is voor hen belangrijk. Bij een recente telling hebben we meer dan honderd verschillende vogelsoorten aangetroffen. Wat we zien is dat het gebied ouder wordt en daarmee ook meer structuur krijgt. We zien dat het daardoor meer in trek is bij vogels.”