Broedseizoen oeverzwaluwen begonnen: “Recordaantal nestkasten bezet”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een recordaantal nestkasten in de Lettelberterpetten is in gebruik door de oeverzwaluw. Dat laat natuurorganisatie Het Groninger Landschap weten.

De nestkasten bevinden zich in een oeverzwaluwand. Twee maanden geleden hebben medewerkers de wand grondig voorbereid op het broedseizoen. Afgelopen dagen werd bij een inspectie duidelijk dat van de 59 nestkasten er 27 in gebruik zijn. Dat is een record. Niet eerder waren er zoveel nestkasten begin mei in gebruik. De nestkasten bevinden zich in een betonnen wand die ruim tien jaar geleden is geplaatst in het gebied. De wand biedt volop mogelijkheden op het gebied van onderzoek en monitoring.

De oeverzwaluwwand bestaat uit gaten met daarachter zandgrond, waarin de vogels hun eigen broedtunnels graven. De oeverzwaluw, een kleine trekvogel die vrijwel overal ter wereld voorkomt, is een ware acrobaat in de lucht. Met zijn snelle, wendbare vlucht vangt hij insecten in de vlucht. Kenmerkend is zijn continue, kwetterende en zoemende zang tijdens de vlucht, die bij gevaar overgaat in luide alarmkreten. De oeverzwaluw broedt in kolonies en keert elk jaar terug naar dezelfde broedplaats.