Brandweer is brandende prullenbak in Indische Buurt snel meester

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen aan de Ambonstraat in de Indische Buurt. Achter één van de woningen was brand ontstaan in een prullenbak.

De melding van de brand kwam rond 13.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “Door nog onbekende oorzaak was er achter de woning brand ontstaan in de prullenbak”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Brandweerlieden hebben met één straal hogedruk het vuur kunnen blussen.”

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. De politie doet hier onderzoek naar.