Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op een perron van Station Europapark is woensdagmiddag brand uitgebroken. Het perron is inmiddels afgesloten.

De hulpdiensten zijn aanwezig. Het gaat vermoedelijk om een brand in een elektriciteitsvoorziening. Vóór de brand was een knal onder de grond te horen. Hierdoor kwam een tegel omhoog. Het ia niet bekend of de afsluiting gevolgen heeft voor reizigers.

Later meer.