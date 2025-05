Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

Op het dak van een woning aan de Hoendiepskade is woensdagmiddag brand uitgebroken.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse om het vuur te blussen. De bewoners werden geëvacueerd. Bij de brand kwam veel rook vrij. De Hoendiepskade werd daarom afgesloten.

Na ongeveer drie kwartier was de brandweer het vuur meester. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Wel is de schade aanzienlijk. Stichting Salvage zal de eigenaar van het pand bijstaan in de afhandeling van de schade.