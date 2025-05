Foto: 112 Groningen

In een woning boven een restaurant aan de Poelestraat is maandagmiddag brand uitgebroken. Door de brand raakte zeker één persoon gewond.

De Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Meerdere woningen rondom de brandhaard werden geëvacueerd. Door de brand komt flink wat rook vrij.

Voor de woning is een zichtscherm geplaatst om een gewonde persoon te behandelen. Deze persoon was, ten tijde van de brand, nog in de woning aanwezig.