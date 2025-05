Brand in studentenpand aan Praediniussingel

Foto: 112 Groningen

De Praediniussingel is woendagmiddag deels afgezet door de brandweer. In een studentenpand aan de straat zou brand zijn uitgebroken.

Omdat het pand midden in de binnenstad staat, schaalde de brandweer het incident meteen op en kwam naar de Praediniussingel met meerdere voertuigen, waaronder een hoogwerker. De bewoners werden ontruimd uit het pand.

Wat voor de brand in het pand heeft gezorgd is onduidelijk. Van buitenaf was te zien dat brandslagen naar één van de hogere verdiepingen werden geleid en met de hoogwerker werd onder meer de zolderetage geïnspecteerd.