BQ1887 zat. en TKB naar de nacompetitie, VVG ontspringt de dans

Groen Geel-The Knickerbockers (Foto Martijn Minnema)

Na een spannend middagje plaatsten zowel het zaterdagteam van Be Quick 1887 als The Knickerbockers zich voor de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. VV Groningen ontloopt de nacompetitie tegen degradatie waardoor Lycurgus en Lewenborg tegen degradatie moeten spelen.

3R

The Knickerbockers had deelname aan de nacompetitie om promotie in eigen hand, winst bij Groen Geel volstond. Maar het nergens meer om spelende Groen Geel bleek de vrienden van TKB bepaald geen vrije doorgang te verlenen.Voor rust was Groen Geel de betere en leek TKB last van de spanning te hebben. Nadat TKB al een keer ontsnapte bij een enorme kans was het na een half uur wel raak voor Groen Geel. Luke Millar schoot raak. En vijf minuten voor rust leek het helemaal penibel voor The Knickerbockers te worden. Concurrent Veendam 1894 had in Zuidlaren de leiding genomen en speelde tegen 10 man. Bovendien was het door een fraaie treffer van Stan Ypenburg, hij schoot van net buiten de zestien in de bovenhoek, 2-0 voor Groen Geel geworden. Mocht Veendam winnen, dan had TKB een zege nodig.

Een kwartier voor tijd bracht Han van Dijk de hoop terug bij The Knickerbockers, hij scoorde de aansluitingstreffer. En in de laatste minuut was het dubbel feest. Laurens Stellingwerf maakte de 2-2 voor The Knickerbockers. Dat was niet genoeg, maar Zuidlaren scoorde kort voor tijd tegen Veendam ook de gelijkmaker waardoor TKB met het zweet op de rug in extremis toch nog de nacompetitie in gaat.

Ook het zaterdagteam van Be Quick 1887 had deelname aan de nacompetitie in eigen hand. Winst bij hekkensluiter Borger volstond en dat leek vrij simpel te gaan, want bij rust stond het al 0-3. Espen Blaauw opende de score na 26 minuten voor BQ1887 zat. Senn Boersma leek de wedstrijd in de slotfase van de eerste helft met twee treffers in het slot te gooien. Borger bleek echter niet op te geven en via twee rake vrije trappen kwam het terug tot 2-3 en het werd zelfs nog 3-3. Doordat The Knickerbockers niet won en Borger niet ook nog de 4-3 maakte redde BQ1887 het met de hakken over de sloot.

The Knickerbockers speelt komende zaterdag thuis tegen Leeuwarder Zwaluwen, Be Quick 1887 speelt dan uit tegen SV Oosterwolde. Bij winst plaatsen ze zich voor de finale

Onderin 3R kon van het trio VV Groningen, Lewenborg en Lycurgus één aan nacompetitie tegen degradatie ontsnappen. Dat werd VV Groningen. VVG won zelf met 0-2 bij DVC Appingedam. Lewenborg stond in punten gelijk met VVG maar had een minder doelsaldo en ging bij HS’88 met 2-1 onderuit. Lycurgus had alleen kans op ontsnapping als VVG en Lewenborg niet wonnen waardoor de 0-2 zege bij Loppersum alleen goed voor het vertrouwen is.

VVG kwam halverwege de eerste helft dankzij Stefan Bolt op 0-1, kort voor rust trof Mitchell Schievels doel, 0-2. VVG eindigde op plek 10, net boven de streep.

Lycurgus dankte de zege aan Dylan van der Spoel (0-1 in de slotfase van de eerste helft) en Steven Zwarts (0-2, kort voor tijd). Lycurgus eindigde boven Lewenborg en start daardoor in de tweede ronde van de nacompetitie. Op 7 juni moet het uit tegen Rijperkerk. De winnaar plaatst zich voor de finale.

FC Lewenborg tankte geen vertrouwen voor de nacompetitie met een 2-1 nederlaag bij het al gedegradeerde HS’88. Thomas Bosscher maakte de enige treffer.

Lewenborg komende zaterdag speelt thuis tegen SJS. Daarna moet het bij winst nog twee keer winnen om derde klasser te blijven.

4D/E

In 4D won HFC’15 ruim van TLC, het werd 6-1. HFC’15 won een periodetitel en gaat ondanks dat ze als zevende eindigden in de reguliere stand de nacompetitie in. Rick van Lent en Frank Volkers scoorden twee keer, Tristan Hilgen en Max Hummel 1x. HFC’15 speelt zaterdag thuis tegen SDS.

In 4E speelt Omlandia nacompetie voor promotie. Het pakte de derde periode en eindigde ook als derde in de reguliere stand. In de laatste wedstrijd van het seizoen werd nummer twee Corenos met 1-0 verslagen. Omlandia speelt zaterdag thuis tegen Lions’66 uit Leeuwarden.

Haren moet de play offs tegen degradatie in, het verloor met 3-0 bij SGV. Mamio speelde 1-1 bij WVV en eindigt op plek 8. Haren treft daarin Gruno.

5E

Oosterparkers wist al dat ze nacompetitie gingen spelen, vanmiddag werd met 5-1 van GEO gewonnen waardoor Oosterparkers tweede is geworden en slaat daardoor de eerste ronde van de nacompetitie over. Glimmen won met 2-1 bij Blauw Geel en eindigt als derde. Het gaat daarmee ook de nacompetitie in, net als Gruno wat vierde is geworden.

31 mei

FC Klazienaveen-Glimmen

Haren-Gruno

Het slechtste standaard elftal in de gemeente Groningen is VVK geworden, voorlaatst in de vijfde klasse. Bij winst had het die positie over kunnen doen aan de zaterdagtak van GRC, maar VVK verloor met 2-4 van FC LEO.