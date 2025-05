Bovenleidingen bij Hoofdstation zijn al verwijderd

Foto: Ger Boesjes. Bovenleidingen bij hoofdstation verwijderd

De werkzaamheden in en rond het Hoofdstation zijn in volle gang. De bovenleidingen zijn inmiddels verwijderd.

Daar is zaterdag mee begonnen. Ook allerlei andere obstakels en kabels langs het spoor zijn weg. Dezer dagen worden ook de rails en de wissels weggehaald. De blauwe loopbrug over het station wordt over tien dagen gesloopt.

In de tweede week van juni worden de bovenleidingen en het spoor opnieuw aangelegd. Dat duurt tot begin juli.

Vanwege deze en diverse andere werkzaamheden is het Hoofdstation grotendeels afgesloten. Alleen in de richtingen Leeuwarden, Eemshaven en Delfzijl rijden nog treinen. Maar dat is half juni ook afgelopen, omdat er dan op dat deel van het station werkzaamheden zijn.

Op zondag 13 juli zijn de meeste werkzaamheden klaar en kunnen er weer treinen rijden.