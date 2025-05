Bouw grote vergister aan Duinkerkenstraat loopt jaren vertraging op door stikstof en vol stroomnet

Foto via Omrin

De bouw van een nieuwe vergistingsinstallatie van afvalverwerker Omrin aan de Duinkerkenstraat loopt vertraging op. Dat meldt het gemeentebestuur woensdag in een brief aan de raad. De stikstofproblematiek en het overvolle stroomnet zijn daar de oorzaak van.

Op de Milieuboulevard in aan de Duinkerken wil Omrin, in opdracht van de gemeentes Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier, een vergistingsinstallatie bouwen en exploiteren. Deze installatie moet jaarlijks zo’n 130.000 ton groente-, fruit- en tuinafval verwerken tot naar schatting 6,5 miljoen kuub biogas en circa 52.000 ton compost.

Het terrein moest halverwege dit jaar klaar zijn voor de bouw. Maar door een uitspraak van de Raad van State over stikstofrechten loopt de daadwerkelijke installatie van de vergister nu flinke vertraging op. Ook is er onzekerheid over de levering van stroom, vanwege netcongestie.

“Met de kennis van nu zullende problemen de komende drie jaar niet worden opgelost”, stelt het college. “We houden contact met

Omrin en houden de ontwikkelingen in de gaten.”